Milano, 1 marzo 2020 - Vigili del fuoco in azione, sabarto sera, in via Marignano, a Milano, per un incendio che ha distrutto cinque pullman di Autoguidovie, azienda che si occupa di trasporti extraurbani. Sul posto sono intervenuti tre mezzi dei pompieri. Nessuna persona è rimasta ferita.

L'azienda era stata coinvolta nel 2019 nel sequestro da parte di un autista di origini senegalesi di 51 bambini, partiti da Crema, sulla strada provinciale 415 all'altezza di San Donato Milanese.Nell'agosto del 2018 un altro incendio, probabilmente di origine dolosa, si era sviluppato sempre nel deposito di via Marignano, coinvolgendo alcuni mezzi.