Bimbo chiude la madre fuori casa e rischia per l’incendio

Esce un attimo da casa lasciando i due bimbi da soli, giusto il tempo di buttare la spazzatura ai cassonetti dietro l’angolo, e per sbaglio il figlio più grande, di appena due anni, la chiude fuori. E mentre la donna non può rientrare, le pentole con il cibo in cottura sui fornelli, generano un principio d’incendio. Momenti di grande apprensione, per non dire di terrore, domenica scorsa per una mamma di Travagliato. La signora, madre appunto di due bambini, uno di due anni e l’altra neonata, si è trovata inavvertitamente chiusa in giardino dal suo piccolo dopo che era uscita appunto per gettare l’immondizia. La signora, pensando che ci avrebbe messo un attimo, è uscita mentre stava cucinando senza portare con sé le chiavi, la porta era aperta. Ma il figlio più grande è riuscito a chiuderla, e in casa c’era pure la sorellina nata da poco. Non sapendo come tornare nell’appartamento, la donna ha chiesto aiuto al 112. Nel frattempo le pentole che sobbolivano sulla piastra a induzione essendosi completamente asciugate avevano iniziato a bruciare, e gli ambienti avevano iniziato a saturarsi di fumo. Una volta sul posto i militari dell’Arma (Radiomobile della compagnia di Chiari) non potendo farsi largo rompendo finestre, per timore che le schegge di vetro potessero ferire il bambino, hanno aggirato l’ostacolo riuscendo ad accedere tramite la basculante del garage. I piccoli sono stati tratti in salvo quando le stanze erano già oscurate di fumo. Sono stati condotti in ospedale per accertamenti ma per fortuna stanno bene.