Incendio nel palazzo Tetto brucia per 10 ore Inquilini evacuati ma nessun intossicato

Le cause sono ancora da accertare, probabilmente si è trattato di un guasto ad una canna fumaria, ma nella serata di domenica, giorno di Pasqua, è scoppiato un incendio che ha devastato il tetto di una palazzina di sei piani in via Rosa Luxemburg, al civico 5, zona Dergano. Le fiamme, divampate attorno alle 21.30, hanno avvolto l’intera copertura dell’edificio.

Fin dall’arrivo delle squadre dei pompieri sul posto la situazione è apparsa subito piuttosto complessa. Ci sono voluti nove mezzi e l’aiuto dei corpi specializzati per affrontare un intervento che si è subito intuito piuttosto lungo sin dalle prime azioni per contenere il fuoco.

I vigili del fuoco hanno impiegato parecchie ore per spegnere le fiamme, hanno lavorato fino alle prime ore di ieri mattina. All’alba erano ancora impegnati nelle operazioni di bonifica. In tutto sono rimasti al lavoro dieci ore. Nessuno è rimasto ferito, nè intossicato. Per evitare qualsiasi problema, tutte le persone residenti nella palazzina sono state evacuate. Solo la persona che abita nell’appartamento da dove sarebbero partite le fiamme – i locali si trovano all’ultimo piano – è stato valutato sul posto: anche per quanto riguarda il suo caso non sono state necessarie cure mediche.

Tutti gli inquilini, però, sono stati costretti a cercarsi una sistemazione per la notte, ricorrendo chi ad amici, chi a familiari, valutando anche la possibilità di trovare una stanza in albergo.

Le indagini chiariranno quale è stato il motivo dell’innesco. Sarà la relazione dei vigili del fuoco che indicherà la causa delle fiamme: la “colpa” potrebbe essere di una canna fumaria, così da una prima analisi dei vigili del fuoco. È rimasto danneggiato, in particolare, il doppio tetto, realizzato in legno e lamiera. Proprio la sua forma particolare, sferica, ha reso arduo il compito dei vigili del fuoco intervenuti a spegnere il rogo.

Intanto nella giornata di oggi tutte le persone sono rientrate all’interno dei loro appartamenti. Il più danneggiato resta quello dell’ultimo piano.

Re.Mi.