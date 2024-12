Incendio nel magazzino di Milano: Yijie Yao e Bing Zhou accusati di omicidio aggravato

Yijie Yao e Bing Zhou, i presunti mandanti dell’incendio nel magazzino di via Cantoni a Milano, dove lo scorso 12 settembre sono morti tre ragazzi cinesi, tra cui due fratelli di 17 e 18 anni, "hanno commentato con sprezzante crudeltà il decesso delle giovani vittime". È quanto osserva il gip Manuela Castellabate nell’ordinanza con cui accogliendo la richiesta del pm Luigi Luzi ha convalidato il fermo e disposto il carcere per i due accusati di omicidio aggravato, incendio e tentata estorsione, sottolineando che hanno dimostrato di "non aver maturato in questi mesi alcuna forma di ravvedimento".

Tra i commenti che la gip definisce "sprezzanti", anche quello fatto da Washi Laroo, l’esecutore materiale: "Ehi, ho visto il telegiornale... Che roba, eh? Tutta questa gente a piangere... fuck... un problema loro, no?". Secondo il giudice, Zhou non solo ha fornito supporto logistico a Laroo ma "è stato anche l’ideatore del progetto criminoso", ossia di avvicinare le vittime per riscuotere il credito e di incendiare lo showroom. Mentre Yao sarebbe colui che "ha commissionato il lavoro".

Laroo è in carcere in Olanda, dove è accusato anche di altri reati, ed è stata chiesta la sua estradizione.