Incendio in un teatro. Scatta la mobilitazione. Superata apieni voti la prova di emergenza

Tre intossicati per il fumo al cineteatro L’Oasi di Locate. Sul posto vigili del fuoco, Croce rossa e protezione civile. L’allarme è scattato alle 9 di ieri mattina e in due ore l’edificio è stato evacuato e messo in sicurezza. L’esercitazione ha avuto come teatro il cuore di Locate Triulzi. La ventunesima edizione della Venturina, organizzata dal gruppo comunale volontari di protezione civile di Locate alla quale hanno partecipato altri 15 gruppi di protezione civile, insieme alla Croce rossa italiana, i pompieri, i carabinieri e la polizia locale. L’obiettivo della manifestazione è far esercitare i gruppi nella gestione di situazioni di emergenza attraverso vari scenari possibili. Il più spettacolare è stato la simulazione di un incendio nella sala l’Oasi. "In due ore circa 60 soccorritori fra donne e uomini hanno risposto all’emergenza, allestito tende per accoglienza e triage sanitario, soccorso gli evacuati, tre dei quali trasportati in ambulanza in ospedale – spiega Giovanni Zucco, coordinatore di locate – e domato l’incendio scaturito per un cortocircuito".

"L’esercizio e le prove su scenari realistici sono momenti necessari per testare le capacità dei nostri gruppi e per motivare i nostri volontari, verificandone le competenze – spiega il sindaco di Locate, Davide Serranò –. Siamo da sempre convinti della necessità di avere volontari preparati e presenti, oltre che vicini alla popolazione. Abbiamo avuto modo di verificarne le capacità anche in situazioni critiche e non posso che ringraziare tutti i nostri volontari per la disponibilità e l’abnegazione. In un mondo sempre più individualistico, dedicare tempo e risorse personali alla collettività è sempre più prezioso, sia per il servizio offerto sia per l’esempio prezioso che si dà ai cittadini. Da 21 edizioni i nostri volontari riescono a coinvolgere, animare e collaborare con le associazioni e i gruppi della nostra zona a loro in particolare va il mio ringraziamento".