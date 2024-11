Milano, 24 novembre 2024 – I Vigili del fuoco di Milano sono tuttora impegnati a fronteggiare un incendio di vaste proporzioni che ha colpito un'azienda, la King Trasporti, nel Comune di Casarile in via Marconi 4. Le fiamme nere hanno avvolto i cieli della notte milanese.

Sono otto i mezzi impegnati nel tentativo di limitare il perimetro delle fiamme per poter mettere in sicurezza l'area. Non si segnalano al momento persone coinvolte.