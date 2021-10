Milano - Incendio nella notte a Milano. Quattro persone sono rimaste lievemente intossicate, la scorsa notte, nel rogo di due appartamenti divampato in una casa popolare, in via Cogne. Tutti e 4 sono stati dimessi dopo i controlli in ospedale e alloggiati dal Comune per l'inagibilità delle case. Secondo quanto precisato da Vdf, Polizia locale e 118, le fiamme si sono sviluppate ad un piano terra e un primo piano, intorno alla scorsa mezzanotte. Si tratta di un'anziana coppia, marito e moglie di 82 e 73 anni, di un uomo d 51 ani e una donna di 33. Ignote per ora le cause delle fiamme.

