Incendio a inizio anno all’isola ecologica. In comunità il figlio minorenne coinvolto

Un episodio di vandalismo ha fatto traboccare il vaso. Nella notte tra il 2 e il 3 gennaio, un gruppetto di vandali ha fatto esplodere con dei petardi i nuovi contenitori tecnologici dell’isola ecologica di via Peonie. Dopo aver inserito i petardi all’interno, l’esplosione ha provocato un incendio che ha distrutto tutti i contenitori. Il giorno seguente, grazie alle testimonianze di alcuni cittadini e alle immagini delle telecamere di sorveglianza, uno degli autori è stato individuato: si tratta di un minorenne. "Il ragazzo è stato portato in comunità", raccontano un’amica e il padre del giovane, che viveva nell’appartamento liberato ieri. "Noi siamo gente tranquilla, viviamo qui da otto anni e non possiamo pagare per questo". Situazioni come questa a Rozzano sono numerose.