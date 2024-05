Inaugurata la mostra contro tutte le violenze

L’arte che veicola messaggi etici e sociali, come l’invito a contrastare la violenza sulle donne. Inaugurata ieri, resterà aperta fino al 7 giugno, nei locali della scuola, la mostra I colori e le parole delle donne realizzata dagli studenti della media Enrico Fermi di San Giuliano sotto la regia della pittrice Carla Bruschi. Proprio l’artista di origine emiliana, che ha vissuto a lungo a Peschiera Borromeo, ha insegnato ai ragazzi la sua personalissima tecnica, un mix di pittura e collage. In questo modo gli studenti hanno trasposto il loro messaggio per la parità di genere e la lotta contro ogni forma di sopruso. L’esposizione rappresenta inoltre uno spunto per riflettere sui temi della libertà, dell’inclusione e del multiculturalismo. Coordinato dalla scuola, al progetto educativo hanno collaborato anche alcune associazioni del territorio. All’inaugurazione dei lavori hanno partecipato anche le autorità di San Giuliano e della vicina Melegnano.

A.Z.