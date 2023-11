In scena all’auditorium Padre Reina lo spettacolo “Due cuori in trincea“

Sono diverse le iniziative organizzate dai Comuni per celebrare il 4 novembre. Stasera nell’auditorium Padre Reina di Rho ci sarà lo spettacolo teatrale Due cuori in trincea, ispirato al libro Lettere dal fronte. Un carteggio autentico, un amore più grande della guerra. Domenica, alle 11, in piazza San Vittore, si terranno i discorsi del sindaco Andrea Orlandi e della presidente dell’associazione nazionale combattenti e reduci Ermelinda Palmieri con l’accompagnamento del Corpo musicale cittadino parrocchiale e coro Stella Alpina. A Novate domenica alle 16.30 si terrà il concerto del Corpo musicale Santa Cecilia al cinema Nuovo in via Cascina del Sole. A Senago, domani alle 12.30, Rancio sociale, all’oratorio di via Repubblica a cura dell’associazione combattenti e reduci di Senago.D.F.