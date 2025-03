In monopattino fingono incidenti e scippano i passanti

"Troppe situazioni a rischio in via Edison, qualcuno intervenga". A dirlo sono residenti e commercianti di via Edison. Ultimamente si sono verificati diversi casi di truffe nel parcheggio del supermercato, complici un uomo e una donna: lui in auto segnalava alla donna in monopattino quando stava per partire un’automobile dal parcheggio, in modo che la donna in monopattino potesse passare dietro all’automobilista e fingere una collisione e relativo ferimento. Questo è accaduto per un po’ di volte, fino a quando sono state chiamate le forze dell’ordine e i due malviventi si sono dileguati. Un particolare non trascurabile: la via Edison è molto buia e, complice l’oscurità, di sera si sono verificati una serie di scippi. Ignoti in scooter o in monopattino hanno portato via le borse ad alcune donne di passaggio.

Ma non basta. A fine gennaio un furto anche nell’attività di parrucchiera: i ladri, dopo aver cercato di scassinare la porta del negozio hanno deciso di entrare dal lucernaio. In questo caso sono stati portati via attrezzi da lavoro come phon, spazzole, pettini e tutto quello che era possibile rubare. Anche nel palazzo di fianco, i ladri sono entrati in alcuni appartamenti in giorni e orari diversi. Questo ha indotto gli abitanti ad organizzarsi, posizionando fuori dal portone di ingresso e sulle colonne della piazzetta, un cartello rosso con la scritta "attenzione stanno rubando", almeno per dare un segno di consapevolezza e di avvertimento per chi magari lascia i portoni aperti. "Siamo venuti al corrente della situazione e abbiamo parlato con alcune persone della zona in cui si sono concentrate queste azioni. Ora stiamo monitorando la situazione in modo da capire il modo migliore di agire, per cercare la situazione più idonea e risolvere questa criticità per il bene di tutti i commercianti e residenti", spiega Nicoletta Stella, assessora alla Sicurezza del Comune. Davide Falco