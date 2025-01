In manette due ladri. Uno è finito nei guai anche per resistenza

Due ladri in manette in poche ore a Pioltello: uno rubava nelle auto vicino alla stazione, l’altro è stato pizzicato dai carabinieri a ripulire un emporio cinese poco distante. I militari sono riusciti a bloccare il 32enne di origini algerine che l’altra notte spaccava finestrini per arraffare qualcosa nelle macchine. A chiamare il 112 alcuni passanti in via D’Annunzio. Lui ha colpito i carabinieri con calci e pugni, dovrà rispondere anche di resistenza. Secondo intervento nelle immediate vicinanze, in mattinata. In manette per furto aggravato è finito un 28enne egiziano. Dopo aver rotto una finestra, stava rubando vestiti dal negozio.