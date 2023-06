In fuga dall’Afghanistan all’Italia Due ragazzini trovati in un camion

di Alessandra Zanardi

Quando gli uomini della polizia locale li hanno trovati, chiusi sul retro del camion dov’erano saliti clandestinamente diverse ore prima, erano provati dal viaggio, ma non in condizioni preoccupanti. È finita a Sesto Ulteriano, la frazione di San Giuliano dove sono stati individuati e soccorsi, la fuga di due giovani afghani di 16 e 18 anni. I ragazzi speravano di raggiungere la Francia e per questo hanno pensato di salire abusivamente su un camion, adibito al trasporto di mobili. Non è chiaro se i due siano saliti a bordo del mezzo in Croazia, nazione dalla quale il tir è partito, oppure a Venezia, dove il mezzo ha effettuato una sosta. Di certo si sono nascosti nel rimorchio, tra imballaggi e scatoloni, e lì sono rimasti per ore, confortati solo da qualche piccola scorta di cibo e acqua che avevano portato con sé. Arrivato a destinazione, in un’azienda di Sesto Ulteriano, il camionista ha aperto il portellone del rimorchio per scaricare la merce e ha fatto l’insolita scoperta.

Coordinati dal comandante Fabio Allais, sul posto sono arrivati i ghisa di San Giuliano, che hanno subito avviato le indagini sull’accaduto. Si tratterà di capire dove, quando e perché è iniziato il viaggio della speranza dei due giovani, uno dei quali ha trovato nel frattempo ospitalità alla Caritas, mentre l’altro, il minorenne, è stato accompagnato per accertamenti al vicino ospedale Predabissi. Giudicato credibile il racconto del camionista, che durante il viaggio non si sarebbe accorto di nulla e avrebbe notato la presenza di quei viaggiatori abusivi solo all’arrivo a destinazione.

Un episodio analogo è accaduto nel 2018. Quattro giovani stranieri, un palestinese e tre algerini, sono stati scoperti, a Pantigliate, a bordo di un camion, col quale avrebbero voluto raggiungere la Francia. I quattro, tra i 18 e i 25 anni, erano saliti sul rimorchio del convoglio con targa francese a Ventimiglia, mentre l’autista si era allontanato, senza sapere che il tir, adibito al trasporto di cosmetici, in realtà era diretto a Bergamo e non oltre confine. Quando si è fermato per una sosta tra Mediglia e Pantigliate, il camionista è stato avvisato da un passante di voci provenienti dal rimorchio. L’uomo a quel punto ha fatto scattare l’allarme, avvisando i carabinieri della Compagnia di San Donato.