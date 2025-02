In città 5 nuovi carabinieri, il generale Solazzo incontra la sindaca

Cinque carabinieri in arrivo alla Compagnia di Pioltello. I rinforzi sono stati annunciati dal generale Pierluigi Solazzo, nuovo comandante provinciale dei carabinieri, alla sindaca Ivonne Cosciotti, durante una visita in municipio. Un notizia che l’ufficiale ha voluto dare personalmente alla prima cittadina. "Non posso che ringraziare il Generale e l’Arma per la presenza e la costante vicinanza - dice Cosciotti -. In questi mesi ci siamo incontrati più volte per discutere sui temi forti che riguardano la città ed è nata un’importante collaborazione. Questa visita testimonia sia il lavoro fatto, non senza fatica e difficoltà, che l’attenzione del comando provinciale a Pioltello". Un segno importante per il Comune. "Per niente scontato il potenziamento dell’organico permetterà un presidio più capillare del territorio e una gestione degli interventi sempre più in sinergia anche con la polizia locale. Non posso che essere soddisfatta".

Bar.Cal.