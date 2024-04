In centro sta per nascere il polo culturale. E si presenta alla città

In piazza Marconi i lavori procedono secondo il cronoprogramma. I due canali social (Facebook e Instagram) e il sito web attivati nei giorni scorsi dal Comune raccontano giorno dopo giorno quello che succede e anticipano quello che ci sarà. Progettare spazi per le comunità e i contesti urbani che si trasformano è invece il titolo dell’incontro pubblico che si terrà oggi alle 16 al Centro Greppi di Pero nel corso del quale sarà illustrato il progetto del nuovo polo culturale che sta sorgendo dove una volta c’era la scuola primaria Marconi, accanto al municipio. L’incontro è organizzato dal Comune e sarà moderato dall’architetto Stefano Rigoni, consigliere dell’Ordine degli Architetti di Milano. Interverranno, l’architetto Maurizio Carones, consigliere dell’Ordine degli Architetti di Milano e vicepresidente della Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Milano; l’architetto Matteo Valente, partner e area manager di Studio Settanta7. "Il nuovo polo culturale è un progetto inclusivo al servizio della comunità. Situato strategicamente nel cuore del comune, offrirà servizi per tutte le età e interessi, da attività per l’infanzia a eventi culturali. Una visione integrata che trasforma piazza Marconi in un vivace centro di connessione urbana, con spazi pubblici rinnovati e accessibili - spiega l’architetto Valente -. L’edificio, con un design moderno e trasparente, ospiterà un open space flessibile e versatile, promuovendo l’interazione e la creatività. Dotato di una varietà di ambienti, tra cui una sala polifunzionale e aree per coworking, giochi e ristorazione, il polo culturale sarà un punto di riferimento per la comunità di Pero e oltre". Opera da 5,5 milioni di euro finanziata con fondi del Pnrr, il polo culturale riqualificherà piazza Marconi restituendo a quest’area un ruolo centrale per il paese.

Roberta Rampini