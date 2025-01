In casa della vecchina raccolta di calze vuote da riconsegnare il 6

Tutto pronto per l’inaugurazione, oggi alle 15.30 in via Monti, della Casa della Befana. Le aiutanti raccoglieranno le calze vuote che porteranno i bambini e le restituiranno, piene di dolcetti, il 6 gennaio. Fino alle 16.30, i piccoli possono prendere parte ai laboratori creativi e, a seguire, "Il magico teatro dei burattini" con Bing e i suoi amici (alle 16.30).

Gli eventi proseguono anche domani e nel fine settimana: domani alle 16.30 spettacolo di magia con "Il mago Eddy e le sue Befane". Domenica, dalle ore 16, sempre alla Casa della Befana, laboratorio di racconti e letture per i piccoli, mentre alle 17 "Crea, disegna, inventa la tua Befana".

Il 6 gennaio la casa allestita in via Monti apre alle ore 11, con la Befana pronta a donare ai bambini dolci, sorprese e riempire le calze vuote che riceverà appunto nei prossimi giorni. Dalle 15.30, palloncini trasformati in oggetti e animali, truccabimbi e "Mary Poppins e la magia delle bolle" (con Lavinia Minetti). Alle 16 la Befana saluta tutti alla pista del ghiaccio in via Cavour (a cura del "Club del Ghiaccio").

La rassegna "L’incanto del Natale a Corsico" si chiuderà alle 18 con il dj set sotto l’albero delle feste. Mas.Sag.