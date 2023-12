Impegno sociale e artistico. Ecco le 9 “Calderine d’oro“

Sono nove le Calderine d’oro che sono state consegnate dall’amministrazione a cittadini e associazioni che nel loro agire quotidiano si sono distinti per il servizio a favore della comunità. Don Mauro Barlassina, già parroco nella comunità padernese, è stato premiato "per la sua attenzione alle esigenze della collettività che ha sostenuto con la sua vicinanza e la concretezza del fare durante la missione pastorale". Marino Anselmi per oltre 18 anni si è dedicato a sostenere alcuni villaggi in Kenya, facendosi promotore e lavorando personalmente per la realizzazione di pozzi e reti idriche in favore delle popolazioni di quei luoghi. La massima onorificienza cittadina è andata anche a Giuliana Tescaro, storica volontaria attiva sia nel comitato locale della Croce rossa italiana sia nell’associazione “Noi per voi“, "che dedica assistenza e sostegno ai degenti e alla persone che affrontano percorsi di cura in ospedale". Ancora sociale con il riconoscimento a Michele Crapuzzo, che fin da giovane si è impegnato a favore del quartiere Villaggio ambrosiano occupandosi, anche attraverso il circolo Acli, di varie attività assistenziali.

Per il mondo delle professioni sono stati chiamati sul palco la disegnatrice e scrittrice Maria “Meri“ Gorni, l’imprenditrice Roberta Franchina, che insieme alla sua famiglia ha guidato la storica azienda oggi riconosciuta e affermata in ambito internazionale, e Attilio Rossetti, insegnante e fotogiornalista, "per aver saputo coniugare l’impegno sociale e civico e la sua attività di volontariato con la ricerca estetica". Sono state consegnate, infine, due Calderine d’oro alla memoria di Ambrogio Maglia, tra i fondatori e i volontari più attivi dei centri anziani comunali, e di Gianni Biffi, "per la sua opera di sensibilizzazione su tematiche ambientali e sociali". Laura Lana