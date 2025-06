Imbrattati i manifesti pro referendum. Cgil: "Croce celtica, atto gravissimo"

Simboli nazisti sui manifesti pro referendum, Cgil milanese e Coordinamento referendario condannano: "Episodio grave che si inserisce in un clima ostile. Reagiamo con determinazione: andare a votare sarà la protesta più forte e civile". L’immagine diffusa ieri restituisce due file di manifesti appaiati tutti, rigorosamente, imbrattati con l’immagine della croce celtica. L’episodio è stato denunciato alle forze dell’ordine. In giornata, la nota di biasimo e condanna della Cgil: "Nelle scorse ore a Cassina de Pecchi alcuni manifesti che promuovono la partecipazione al referendum sono stati imbrattati con simboli nazisti. La Cgil e il coordinamento referendario milanese condannano con forza questo episodio, che si inserisce in un clima sempre più ostile verso chi promuove la partecipazione popolare, il dibattito pubblico e i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.

Colpire i simboli della democrazia, come l’invito al voto, significa tentare di zittire una parte del paese che chiede più giustizia, più sicurezza e meno precarietà". "E’ un episodio inquietante fra molti, purtroppo - così Angela Amarante di Cgil -. Altri ne vengono segnalati in queste ore, a Milano come altrove. Il momento, alla vigilia del referendum, è particolarmente delicato". Monica Autunno