Don Bruno Pegoraro è morto all’ospedale di Magenta, stroncato dal Covid-19, che ha avuto vita facile in un corpo già segnato da malattie respiratorie pregresse. Aveva 87 anni. Ieri pomeriggio il corpo è stato portato nella sala don Sacchi, dove è stata allestita la camera ardente. I funerali si faranno lunedì alle 15.30 (con diretta streeming).

Padovano di nascita, don Brunoera stato ordinato sacerdote nel 1965. A Magenta arrivò nei primi anni Settanta dove diede vita al centro missionario magentino. È stato vicario parrocchiale a Magenta (San Martino) poi, per 3 anni, vicario a Canegrate, quindi parroco a Bernate Ticino (dal 1988 al 1992) e successivamente parroco a Corbetta, dove è rimasto con incarichi pastorali sino alla sua scomparsa. La notizia della sua morte ha suscitato unanime cordoglio in tutto il Magentino (don Bruno era stato anche decano per due mandati). La carità era il suo credo. "Me l’ha insegnato mia mamma..." diceva.

G. Ch.