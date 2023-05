Il valore dell’acqua fa centro Studenti alla sfida finale

Il liceo scientifico Majorana di Rho è tra gli 8 finalisti della settima edizione del concorso nazionale Mad for Science 2023 in programma il 24 maggio a Torino. Promosso dalla Fondazione DiaSorin, la sfida finale del concorso vedrà i finalisti confrontarsi sul tema "Le biotecnologie verdi, blu e grigie per la salute delle persone e dell’ambiente". Il liceo scientifico rhodense, indirizzo scienze applicate, parteciperà con il progetto "Gurfa: il valore dell’acqua. La fitodepurazione mirata contro l’inquinamento da specifiche molecole organiche". Il Majorana è l’unico liceo lombardo in gara e il progetto arrivato in finale è stato realizzato dal team di 5 ragazzi delle classi 3H, 4B e 5F, coordinati dalla docente Rosanna Gnisci. Si è articolato in diverse fasi, che hanno permesso agli studenti attraverso la metodologia della ricerca delle indagini sul territorio, delle attività sperimentali eseguite nel laboratorio della scuola e in quelli di Cap Holding e Bioc-Chem, di essere ricercatori attivi e riflettere sull’impatto delle biotecnologie sulla salute e sull’ambiente. "L’idea del nostro progetto nasce dalla consapevolezza che ci troviamo di fronte a una crescente crisi idrica - spiegano gli studenti -. L’osservazione e analisi dei corsi d’acqua del rhodense ci ha spinto a cercare soluzioni per contribuire alla riduzione degli inquinanti, presenti nelle acque reflue". Quest’anno al concorso nazionale verranno premiati i primi tre progetti con strumenti e materiale per il laboratorio scolastico. Fondazione DiaSorin ha confermato il Premio Finalisti, del valore di 10mila euro, ai team arrivati in finale ma non vincitori. Ro.Ramp.