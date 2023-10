Il tunisino che ha ucciso Yuri: "Aggressività grave e ingiustificata"

Una persona "fuori di sé, arrabbiata", che "gesticolava con le mani" e "diceva parole in arabo", "così alterata" da indurre il gestore di un locale ad "affrettare le operazioni di chiusura". Era in queste condizioni, secondo un testimone, due ore prima del delitto Bilel Cubaa, il 28enne tunisino in carcere per l’omicidio di Yuri Urizio, 23 anni, avvenuto in zona Darsena lo scorso 13 settembre. Il 28enne ha manifestato "una particolare aggressività - scrive il gip milanese Angela Minerva nella nuova ordinanza di custodia cautelare per omicidio volontario -, priva di ragioni specifiche e facilmente innescabile da un pretesto o un gesto giudicato scorretto o comunque non condiviso". Bilel, stando alla sua versione, si sarebbe scagliato su Yuri dopo averlo visto infastidire una donna ucraina solita chiedere l’elemosina in zona. Ha fornito una versione dei fatti, però, che non ha trovato riscontro né nei filmati delle telecamere di sorveglianza né nel racconto della stessa donna. Nel nuovo provvedimento emesso dal giudice, in seguito alla richiesta da parte della Procura di modificare il reato di tentato omicidio in quello di omicidio volontario, dopo la morte del giovane si legge che la donna ha spiegato a verbale che non conosceva nessuno dei due e ha negato di essere mai stata "aggredita, molestata, minacciata" dalla vittima.