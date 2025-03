Il traguardo del mezzo secolo per altre 24 attività milanesi

Gelaterie, gioiellerie, pastifici, pasticcerie, trattorie, ma anche pelletterie, barberie, valigerie, che da oltre 50 anni sono aperte in città di generazione in generazione. Il Comune di Milano ha premiato 24 nuove botteghe storiche con una cerimonia a Palazzo Marino. Le Botteghe storiche complessivamente riconosciute dal 2004 ad oggi sono 626, comprese quelle premiate nel corso della cerimonia di oggi, circa 500 delle quali risultano attualmente attive in tutti i 9 Municipi, con prevalenza del centro città. "Se scorriamo l’elenco dei premiati abbiamo una rappresentazione larga del commercio milanese - dice il sindaco Giuseppe Sala -. Quella Milano laboriosa, imprenditoriale, che va avanti anche nelle difficoltà". "Le Botteghe storiche - aggiunge l’assessora Alessia Cappello – sono importanti dal punto di vista economico perché il commercio milanese è prezioso, ma lo sono anche perché costituiscono l’anima dei quartieri e rappresentano, con la loro storia, un passaggio generazionale che in un Paese come il nostro, dove la micro-imprenditoria ha difficoltà ad avvicinare i più giovani, è una testimonianza fondamentale". Tra le realtà premiate oggi ci sono Antico Pastificio Moscova, Gelateria Umberto, Gioielleria Aldo Citterio, Viel Gelati e Frullati, Trattoria La Trebbia, Zacchetti Antiquariato e Restauro.