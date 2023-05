Il sodalizio Il Camaleonte e i 20 anni di “Aladdin”

Arriva il “pronto intervento sociale” 24 ore su 24. Novità in vista nel settore del welfare. A Rozzano è stato attivato il pronto intervento sociale, vero e proprio avamposto per offrire un primo intervento di assistenza e garantire risposte tempestive in casi di particolare gravità o in situazioni imprevedibili e urgenti che possono coinvolgere minori, persone non autosufficienti, anziani, disabili, senza fissa dimora, vittime di violenza familiare e, più in generale, cittadini in condizione di fragilità. Il servizio può essere attivato esclusivamente dalle forze dell’ordine e dai servizi socio-sanitari del territorio nei giorni e negli orari in cui gli uffici dei servizi sociali del Comune sono chiusi.