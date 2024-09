Il sociale, la cultura e l’educazione. Progetti promossi: pronti a partire

Finanziati tutti i 44 progetti dei tre bandi della Fondazione comunitaria Nord Milano. Sedici nel settore sociale, dodici in quello culturale e sedici in quello dell’educazione, per un totale di fondi raccolti pari a 40mila 219 euro. "Progetti interessanti, e soprattutto utili, hanno saputo mobilitare la comunità con risultati veramente incoraggianti. Questa è la dimostrazione che attraverso i bandi della Fondazione gli enti del terzo settore possono e sanno creare concrete occasioni di crescita e che la comunità ne riconosce il valore, addirittura mettendo mano al portafoglio e sostenendo economicamente le nuove progettualità. Un obiettivo importante per noi che abbiamo tra le nostre mission proprio quella di diffondere la cultura del dono", spiega la presidente Paola Pessina. Tra i progetti presentati da Bollate quello dell’associazione Senzabarriere con "Spazio Famiglia: dal carcere alla città", che vuole collegare carcere e territorio rivolgendosi ai genitori detenuti del carcere di Bollate in procinto di rientrare sul territorio per fine pena.

Da Rho "ConTeSto. Il Fab Lab dell’inclusione", dedicato alla disabilità e il progetto "Tessiamo la comunità", uno spazio di comunità nel quale possano essere eseguiti lavori di cucito e corsi di formazione sartoriali. Ancora da Rho un progetto che propone laboratori, artigianali, di cittadinanza attiva, ai minori fra gli 11 e i 17 anni di Bollate, prendendosi cura di includere chi vive o attraversa, situazioni di fragilità sociale. Sempre da Rho un progetto che prevede l’attivazione di percorsi individuali e di gruppo mirati allo sviluppo di abilità e competenze per persone fragili e con disturbi mentali. Da Lainate il progetto ColtiviAmo: cura delle persone e delle relazioni che intende dare possibilità di fare esperienze lavorative ai ragazzi disabili nel settore della coltivazione di micro-ortaggi. Per i bandi culturali, Auser Novate ha presentato un progetto che si prefigge di creare una cultura del corpo e della mente attraverso alcuni laboratori.

Da Bollate il progetto in partnership con Universal Web Radio, Abpsi realizzerà una trasmissione radiofonica settimanale dedicata ai cittadini over70. A questi si aggiungono ancora un progetto di Casa Testori per le scuole. Tra i progetti dell’area dell’educare, sono destinati a favorire il coinvolgimento attivo di giovani tra gli 11 e i 18 anni di Garbagnate Milanese, Genitori a teatRho di Rho e Tiriamoci fuori dell’Acli di Novate. In aggiunta ai 40.219 euro raccolti, Fondazione Nord Milano assegnerà i 360mila euro dei trasferimenti dell’anno, arrivati grazie al sostegno di Fondazione Cariplo.