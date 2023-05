Il sindaco uscente centra il bis con percentuali bulgare

Una netta affermazione, quella del sindaco uscente Giuseppe Gandini, riconfermato alla guida di Calvignasco con 383 voti, pari al 75,69% dei consensi. Il portabandiera della lista "Idee in comune" strappa dunque il secondo mandato con la vittoria sulla sfidante Patrizia Cedrati, della lista "Calvignasco Libera", che ha ottenuto 123 voti, pari al 24,31%. Con 529 votanti (pari al 55,33% degli aventi diritto, un dato decisamente in calo rispetto al 66,31% della tornata precedente), Calvignasco è stato il primo centro del Milanese a chiudere lo scrutinio e ufficializzare il risultato elettorale. E così alle 16 di ieri Gandini stava già festeggiando. "Un bel risultato: è rassicurante sapere che una netta maggioranza di cittadini si riconosce nella nostra lista - sono le parole del neo riconfermato sindaco, 70 anni, ex professore di Fisica e Matematica -. Segno che il lavoro svolto negli ultimi cinque anni è stato apprezzato. Nonostante due anni di pandemia, infatti, siamo riusciti a realizzare diversi interventi, dalla ristrutturazione dell’ex Municipio alle asfaltature, dalla posa di pannelli fotovoltaici sul tetto del Comune al restyling della palestra della scuola e degli spogliatoi del campo sportivo". Ora si riparte da progetti già in agenda.Alessandra Zanardi