Il San Luigi dà spettacolo. E diventa anche teatro

“Su il sipario“, al via la prima rassegna teatrale organizzata dalla neonata associazione West End Milano aps (nella foto). Si parte venerdì 17 al teatro San Luigi di Binasco, che ospita per la prima volta una mini stagione teatrale. Un progetto importante per il rilancio della sala parrocchiale, che si propone come punto di riferimento culturale per il territorio. Ce lo racconta Riccardo Benvegnù, regista teatrale dell’associazione.

Da dove nasce questo progetto?

"West End Milano è nato la scorsa estate e prende origine da un’esperienza teatrale che ha come casa il San Luigi. Nasce sulla scorta delle esperienze teatrali binaschine, una tradizione storica che si tramanda da oltre 70 anni".

L’obiettivo?

"Dare una forma strutturata alle proposte teatrali prodotte e non solo. Vuole essere anche un vero e proprio incubatore per progetti artistici non solo teatrali a disposizione dei giovani".

Perché “Su il Sipario“?

"Questa rassegna alla prima edizione per la prima volta porta a Binasco un programma esterno. Una minirassegna di tre spettacoli, per sondare il terreno e capire se c’è una buona risposta di pubblico. Un esperimento per poi pensare al prossimo anno replicando con un’offerta più ricca".

Un luogo per rilanciare l’attività culturale sul territorio?

"Il San Luigi è l’ultimo cinema attivo sopravvissuto alle multisala e punto di riferimento di prossimità per le comunità del Sud Ovest Milano e del Nord Pavese. Una rarità per i nostri territori, perché permette ai residenti di sfuggire alla logica dei multisala. Col teatro si sta tentando di fare lo stesso tipo di esperienza, ossia dare vita a una proposta teatrale che non si limiti a ospitare produzioni proprie. È una sfida ambiziosa che vuole essere una concreta offerta per il pubblico locale".

Il primo appuntamento?

"Apriamo venerdì 17 con “Gli allegri chirurghi“, commedia brillante pluricollaudata scritta da Ray Cooney, una garanzia del genere. Protagonisti sulla scena gli attori del Gruppo Teatro Tempo con oltre 150 repliche alle spalle. Seguirà il 14 febbraio “80 centesimi“ della compagnia teatrale “Il Milione“ e si concluderà il 14 marzo con “Il cuore dentro al naso“ della compagnia teatrale rozzanese “Il volo di Jonathan“".