Un “sasso“ di cocaina nascosto nella lavatrice. E un’altra bustina di “bianca“ nella tasca del giubbotto. È stata la segnalazione di una fonte confidenziale a mettere gli agenti del commissariato Villa San Giovanni sulle tracce del pusher di 25 anni arrestato giovedì pomeriggio in via Ornato, a Niguarda: il ragazzo, con precedenti per guida in stato di ebbrezza e un passato da pugile, non ha dato alcuna indicazione sui suoi fornitori, limitandosi a dire che smerciava droga non tagliata, a suo dire a 30 euro a dose. L’indagine-lampo degli uomini dell’Investigativa di viale Monza, coordinati dal vicequestore Alessandro Chiesa, si è concretizzata con un appostamento nei pressi nell’abitazione del sospettato e con la successiva perquisizione: il venticinquenne non ha opposto resistenza e ha assistito tranquillo ai controlli all’interno dell’appartamento.

Dalla vaschetta di carico dei detersivi è spuntata quella “pietra“ di coca da 46,32 grammi, di buona qualità; altri 5,6 grammi erano in un giubbino, mentre in un cassetto della cucina era conservato un bilancino di precisione.