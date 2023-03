Il primo alberghiero di Milano "Il nostro settore sarà cruciale"

di Simona Ballatore Nell’anno buio degli istituti professionali - se si guardano le ultimissime iscrizioni a crescere solo solo i servizi per la sanità, i servizi commerciali e “Industria e artigianato e made in Italy“ - gli istituti alberghieri che hanno fatto la storia della città intavolano il rilancio. Il settore è stato tra i più penalizzati dalla pandemia, ma le sfide all’orizzonte non mancano anche in città, a partire dall’appuntamento di Milano-Cortina 2026, con il flusso turistico che ne consegue. Le domande per settembre sono scese di una cinquantina di unità, ma resta l’indirizzo professionale che - dopo i servizi della sanità - continua a richiamare più iscritti. A Milano saranno 472 i “primini“, più altri 88 del corso professionale di Operatore della ristorazione, mentre al Carlo Porta debuttano anche i primi due Its a tema: uno che guarda a Milano-Cortina e al mondo dello sport in particolare, “Agrifood and marketing management in sport events“, e un altro biennio di alta formazione in “Food & beverage management“. Cresce l’Olmo di Cornaredo, sotto l’ala del Frisi, tiene e naviga controcorrente anche il primo alberghiero di Milano, il Vespucci, che conterà ancora 50 classi per il prossimo anno e che sta celebrando...