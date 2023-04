Il presidente Mattarella una garanzia

Paola Severini

Melograni

Auguri signora Paola! Io non riesco a dimenticare le due Pasque del Covid e il nostro presidente Mattarella,solo,al Quirinale che condivideva le sofferenze di tutto il Paese!Io credo che quest’uomo sia una benedizione.Come è possibile che una nazione così confusionaria e sempre sull’orlo del disastro,alla fine si salvi ogni volta? Mi piacerebbe davvero che si arrivasse ad una pacificazione politica e mi permetta,anche morale. Approfitto per fare gli auguri a Silvio Berlusconi che ritengo un elemento di grande moderazione per la tenuta della nostra democrazia.Noi non siamo una nazione ne’ di destra né di sinistra,noi siamo italiani! Buona Pasqua da Nonno Agostino.

Caro nonno Agostino, mi unisco agli auguri per il presidente Berlusconi,anche lui nonno di tanti nipoti! E oggi non solo un leader politico ma il più grande editore italiano. La sua azienda di comunicazione è in mano ai suoi figli e la Mondadori è saldamente guidata dalla donna manager migliore che abbiamo,Marina Berlusconi.La politica è un’altra cosa,invece caro collega nonno.La politica italiana è conosciuta nel mondo per la estrema velocità di cambiamento dei suoi governi.È una alternanza continua con la quale non facciamo più i conti:ci siamo semplicemente abituati.Chiaramente questo non fa bene all’economia,non fa bene alle nuove generazioni. Ma c’è un arbitro:lei ha detto bene,Sergio Mattarella è una vera benedizione.Perché l’arbitro ha un ruolo importantissimo,è salvezza quando la partita scivola verso situazioni ingestibili.Io credo nelle nuove generazioni,altrimenti che nonna sarei? Credo che in questo momento ci siano dei giovani che stanno preparandosi a costruire un futuro diverso.Magari sono i suoi nipoti,oppure i miei.Ci sorprenderanno.Intanto insieme facciamo gli auguri di una Santa Pasqua al nostro Presidente,davvero uno di noi,un nonno meraviglioso.