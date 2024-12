Il presepe a scuola. Alunni all’opera

Al via la terza edizione del concorso "Cultura e tradizioni, il presepe a scuola". I lavori realizzati saranno valutati da un’apposita commissione che assegnerà sei premi per un valore complessivo di 600. Il concorso è rivolto agli studenti delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie del territorio. "Questo concorso rappresenta un’occasione unica per dare spazio al talento degli alunni nel rappresentare la tradizione e i valori del presepe - ha dichiarato il vice sindaco Maria Laura Guido".

Mas.Sag.