Il Ponte del Passo riapre. Via libera entro fine anno

Il Ponte del Passo riaprirà entro fine anno. A breve, sarà inoltre avviata la perizia per la ripresa dei lavori della variante della Tremezzina. È quanto comunicato da Anas durante l’incontro di aggiornamento che si è svolto ieri in Prefettura a Como, organizzato dal prefetto Corrado Conforto Galli e dal presidente della Provincia di Como Fiorenzo Bongiasca, al quale erano presenti i responsabili della Struttura territoriale Anas Lombardia e i rappresentanti del territorio, per fare il punto sullo stato dei lavori della variante della Tremezzina e sulla situazione del Ponte del Passo. In merito alla variante, Anas ha comunicato che il Collegio consultivo tecnico ha completato, lo scorso 3 dicembre, l’analisi istruttoria. "La determina finale – spiega l’Amministrazione provinciale - attesa entro la fine dell’anno, consentirà quindi di avviare la perizia di variante necessaria per modificare il contratto e garantire la piena ripresa dei lavori agli svincoli di Colonno e Griante". L’incontro ha inoltre affrontato anche i danni subiti dal Ponte del Passo il 27 novembre scorso durante uno dei trasporti di materiale proprio provenienti dal cantiere per la variante della Tremezzina. Anas ha riferito di aver affidato i lavori di riparazione con una procedura di urgenza, per un importo di 100mila euro. Nonostante il danno sia stato significativo, l’intervento richiesto è relativamente contenuto e l’obiettivo, salvo imprevisti, è riaprire il ponte entro la fine dell’anno. All’incontro hanno partecipato i sindaci di Menaggio, Tremezzina, Colonno, Sala Comacina, Grandola ed Uniti, Griante. Paola Pioppi