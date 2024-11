Il Piano neve raddoppia. Dieci mezzi sono già pronti

Le temperature scendono, il Piano neve e ghiaccio a Pioltello raddoppia. Dieci mezzi pronti a entrare in azione insieme a 15 squadre di spalatori e sacchetti di sale già distribuiti alle scuole per i primi interventi in autonomia. Il vicesindaco Saimon Gaiotto ha riunito la task-force che si occuperà dell’emergenza, nel caso in cui la cartolina di Natale, fiocchi anche in pianura, diventi realtà. Nel team, tecnici comunali, polizia locale, protezione civile e Amsa, l’azienda che si occupa della manutenzione delle strade in città.

"Siamo pronti a intervenire - spiega Gaiotto -. Negli anni abbiamo lavorato per avere una catena sempre più efficiente. Abbiamo organizzato una squadra con competenze diverse, all’opera sulla prevenzione dei disagi. È questo lo scopo principale del Piano: ridurre i problemi per famiglie e aziende". Alleati, commercianti, amministratori di condominio, cittadini "al centro di una filiera delle comunicazioni. Come sempre è necessario che ciascuno faccia la propria parte", sottolinea il vicesindaco.

È già scattato il monitoraggio della colonnina di mercurio, se andrà in picchiata, si provvederà a spargere sale nei punti critici: asili, scuole, polo sanitario, piazza della stazione, caserme dei vigili e dei carabinieri, cimiteri e piattaforma ecologica. La prima fase che scatterà ai primi fiocchi servirà "a mettere in sicurezza la città evitando la paralisi": saranno sgomberate le arterie principali assicurando il passaggio nei punti strategici per permettere la circolazione ai mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine. Poi verranno liberati gli accessi agli edifici pubblici e alle scuole. E solo quando le previsioni saranno più clementi, si procederà sul resto del reticolo viario. Per la pulizia di marciapiedi, passi carrai e abitazioni sono invece i proprietari a dover provvedere. Così stabilisce l’ordinanza appena firmata dalla sindaca Ivonne Cosciotti. La prima cittadina ha impartito direttive precise: "La neve rimossa può eventualmente essere ammassata ai margini dei marciapiedi in modo da garantire il passaggio dei pedoni senza intralciare mezzi pubblici e privati". Regole che valgono anche per gli esercenti. Salassi in vista per i trasgressori, la multa arriva anche a 500 euro.