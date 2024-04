Il “ Pertini” rinnovato e inclusivo pronto ad accogliere il pubblico

Ancora pochi giorni e il Centro civico “Sandro Pertini“ di via Bologna 38 ritornerà a essere uno spazio teatrale della città di Bresso: fu chiuso nell’autunno del 2018, perché non più a norma con gli impianti di sicurezza. L’inaugurazione del teatro civico Pertini è infatti prevista per sabato dalle 11 con la riconsegna dell’auditorium, completamente rinnovato e senza barriere architettoniche, ai cittadini per gli spettacoli teatrali, per gli incontri culturali e per gli eventi comunali.

Costruito nel lontano 1967, il Centro civico è stato inserito, come edificio teatrale da riqualificare, nel Piano urbano integrato “Come_In“ del Pnrr di Città Metropolitana, con fondi Next Generation Eu, per l’ambito degli interventi sulle strutture sociali per le famiglie, il terzo settore e le attività delle comunità locali. Circa un anno fa, sono stati aperti i cantieri per il restyling: sarà, a tutti gli effetti, la prima opera terminata per questo piano integrato sul territorio metropolitano. La spesa complessiva per il “Teatro Pertini“ è di circa un milione e 400mila euro.

Gli interventi principali, per esempio, hanno riguardato la staticità e la sismicità del caratteristico edificio, senza dimenticare gli infissi esterni, le varie impiantistiche per gli eventi e i pannelli isolanti. Sarà più agevole accedere alla sala dell’auditorium grazie all’ascensore esterno, che prima non c’era e che è stato realizzato proprio con questi interventi. A conti fatti, il "Teatro Civico" di via Bologna sarà fruibile da tutti i cittadini, visto che, tra le prime strutture teatrali, è stato installato il sistema "Lve loges vet evolution", un percorso tattile e uditivo che consente alle persone disabili di muoversi dall’esterno all’interno della struttura.

Giuseppe Nava