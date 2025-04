Il nuovo viale Argonne: "Giardini e campi da gioco. Così il quartiere è rinato"

Fino a pochi anni fa viale Argonne era una strada anonima che collegava la città al quartiere dell’Ortica. Ora è tutt’altro. I cantieri della M5 hanno portato tanti disagi durante i lavori, ma anche una vera rivoluzione dell’intera zona. In pratica il viale è diventato un grande parco che si sviluppa al centro della strada, con campi da basket e calcio, aree gioco per i più piccoli e tanto verde. E anche il quartiere ha cambiato faccia.

Ne sono convinti anche i residenti storici del quartiere. "Devo dire la verità - dice un anziano seduto su una panchina all’interno dei giardini - ero molto perplesso quando i lavori erano in corso. Invece, è stato fatto un ottimo lavoro. I parchi sono ben tenuti, l’Amsa passa tre volte alla settimana e pulisce anche i campi da gioco. Le aree sportive sono molto frequentate dai ragazzi e anche la sera non ci sono questioni legate alla sicurezza, anche se l’illuminazione non è molto forte. L’unico problema è che per realizzare questi giardini sono stati cancellati più di cento posti auto, e parcheggiare è diventato molto difficile".