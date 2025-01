Il nuovo stadio a San Siro. Partita l’analisi del terreno

Il video mostra alcuni operai di Rete Italia ieri mattina al lavoro per alcuni rilevamenti nel Parco dei Capitani, l’area verde di fianco allo stadio di San Siro dove potrebbe sorgere il nuovo stadio di Milan e Inter. Le immagini, girate dal balcone di un residente, sono state rese note ieri dal consigliere comunale dei Verdi Carlo Monguzzi, il quale, in una nota, è netto: "Come si vede nel video in allegato, stamattina (ieri, ndr) operai di Rete Italia hanno iniziato “carotaggi e indagini geologiche per il nuovo stadio”. Nessuno ha deliberato il nuovo stadio ma iniziano i prelavori. Guardate poi che bello il Parco dei Capitani, che verrà tutto cementificato alla faccia della protezione del verde e del no al consumo di suolo".

Il politico ambientalista aggiunge che gli operai, interpellati da alcuni abitanti, hanno riferito di aver ricevuto il permesso di effettuare il sopralluogo dal settore Ambiente del Comune. Negli stessi minuti anche il consigliere comunale Enrico Fedrighini, con una serie di foto, ha mostrato i lavori in corso nel Parco dei Capitani: "Indagini geognostiche di privati per la costruzione del nuovo stadio, che nessun organo comunale ha approvato né deliberato".

Dall’assessorato all’Ambiente guidato da Elena Grandi, intanto, confermano che si tratta di un primo sopralluogo esplorativo e conoscitivo, preordinato alla presentazione di un’apposita richiesta per l’esecuzione di analisi dei terreni necessaria per la redazione di uno studio di fattibilità tecnico economica che i club devono presentare.

Proprio sul fronte San Siro, giovedì il sindaco Giuseppe aveva riferito ai cronisti: "Ci aspettiamo che entro fine febbraio Inter e Milan ci consegnino il nuovo piano economico finanziario. Da lì si dovranno trovare formule per avere un’offerta da parte delle squadre, noi faremo quello che l’avvocatura ci dirà di fare. Siamo pienamente in linea con l’idea di riuscire a cedere area e stadio prima delle vacanze estive"

Monguzzi rincara la dose: "Nella propaganda la Giunta dice sempre che protegge il verde, pianta gli alberi, non consuma suolo anzi disasfalta e soprattutto informa e coinvolge i cittadini. Nella realtà fa l’esatto contrario. Per ospitare il nuovo stadio, iniziano i prelavori e il Consiglio comunale è sempre più escluso. Non credo si possa andare avanti così".