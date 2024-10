Il nuovo hub di logistica. Sette milioni di euro per un polo tecnologico

Ben 6.000 metri quadrati di celle refrigerate e un investimento di 7 milioni di euro, battesimo firmato Lactalis a Melzo per il primo e nuovo hub logistico dedicato interamente ai salumi Galbani. Un progetto dalla lunga genesi, "un grande risultato. Lo storico stabilimento melzese si arricchisce di un nuovo settore della filiera e consolida la già importantissima presenza del marchio sul territorio".

Il vernissage ieri mattina, all’ingresso del magazzino dove sono già impilati imballi e confezioni dei prodotti fiore all’occhiello dello stabilimento che per i melzesi, da decenni, significa lavoro: cotto, salame, mortadella. La nuova base logistica gestirà lo stoccaggio e il trasporto di 22mila tonnellate annue di prodotto. A fianco dei dipendenti i vertici del gruppo e dello stabilimento: Paolo Guzzardi, direttore generale di Galbani Salumi, Fabio Mazzucchelli, direttore supply chain Formaggi e Salumi, Maria Uva, direttrice ict, il direttore di stabilimento Daniele Trezzi, Lorenzo Magri, responsabile della logistica. Il clima, di grande entusiasmo. "Questo spazio - così Guzzardi - lo ha pensato chi lavora qui, lo abbiamo voluto noi. È frutto di un grande lavoro di squadra". La nuova base logistica di Melzo si estende come si diceva su una superficie di 6mila metri quadrati di celle refrigerate, ha una capienza di circa 5.700 posti pallet e un sistema wms avanzato per la gestione integrale del magazzino e della tracciabilità. Delle 22mila tonnellate annue di salumi che movimenterà circa 20.500 tonnellate saranno destinate al mercato italiano e 1.500 all’export. La struttura melzese si aggiunge alla base logistica di Ospedaletto Lodigiano, incentrata sulla produzione e trasporto di formaggi. Un dato sul personale: lo stabilimento melzese occupa già 240 addetti, 16 nuovi posti di lavoro sono in arrivo grazie al nuovo settore, per un totale di 256.

Il nuovo sistema di tracciabilità basato su QR code consentirà di monitorare i salumi confezionati in tempo reale lungo tutta la filiera, dalla produzione al consumatore finale. Grazie alla cablatura intelligente della struttura, Lactalis Italia potrà garantire una tracciabilità istantanea. La capacità operativa di gestione della piattaforma è di 380 pallet in ingresso e fino a 8mila colli in uscita ogni giorno, distribuiti su circa 12 camion, per oltre 350 consegne quotidiane.