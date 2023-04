Il nuovo Giardino sensoriale goiello per grandi e piccoli

Silenzio, relax, armonia. Giochi d’acqua, profumi dell’orto inclusivo, i colori del frutteto e delle rose. Il Giardino sensoriale è un luogo di pace, un "gioiello a Buccinasco – lo definisce il sindaco Rino Pruiti –, pensato per chi desidera un posto di calma e relax e soprattutto per gli anziani che frequentano il centro diurno o vivono negli appartamenti a loro dedicati in via Lomellina". Il nuovo giardino dei sensi è stato realizzato in via Calabria, di fianco al centro diurno, per offrire agli ospiti e alle famiglie un luogo di relax e condivisione con i propri parenti. Ad arricchire lo spazio verde progettato dall’ingegnere Riccardo Valz Gris e dall’architetto Rosalba Teodoro, c’è anche un percorso campestre e un’area fitness per gli esercizi all’aria aperta. In più, c’è l’orto inclusivo, adeguato anche alle persone con disabilità. Panche, zona palco e tensostruttura per piccoli eventi (con pannelli fotovoltaici) e fontane scenografiche chiudono il progetto. "Un paesaggio avvolgente e inclusivo – conclude il sindaco – . Un luogo di benessere per accogliere i nostri anziani del centro diurno e alle loro famiglie, ma aperto a tutta la cittadinanza che ha il desiderio di trovare un luogo di pace e riflessione".

Francesca Grillo