Il Municipio 9 a Milano: 28 eventi per l'estate - Cultura accessibile e diffusa

Anche quest’anno il Municipio 9 ha deciso di investire sulla cultura accessibile e diffusa per chi passerà l’estate in città. La rassegna “Estate in 9!’’ sarà gratuita e coinvolgerà ciascun quartiere del Municipio. Il Festival è nato grazie alla collaborazione con “I Distratti”, i quali da anni organizzano eventi in città e vantano collaborazioni in ogni ambito artistico, come in questa rassegna. Ventotto appuntamenti totali: 6 appuntamenti di Cinema all’aperto, 4 balere e serate danzanti in piazza tra swing, folk dance e tango organizzate con Ahum e 18 appuntamenti teatrali organizzati con Atelier Teatro. "Tutte le iniziative sono state pensate nello spazio pubblico: piazze e giardini si trasformeranno in luoghi di cultura e condivisione. La città a 15 minuti è anche questo", dice la presidente del Municipio 9 Anita Pirovano (nella foto).