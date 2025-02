Il mosaico di via de Nicola: "La nuova piazza pedonale. Giochi, colori e socialità"

Un intricato mosaico di forme colorate si stende sull’asfalto davanti all’ingresso di una scuola in via Enrico de Nicola, nel quartiere della Barona. Il nuovo spazio pedonale è arredato con due tavoli da ping pong e altrettanti da picnic, e con svariati blocchi da usare a mo’ di panchine. Accessibile da pochi giorni, è l’ultima delle Piazze Aperte realizzate dal Comune con l’obiettivo di mettere in sicurezza il passaggio degli alunni, offrendo al quartiere un nuovo punto di aggregazione. "Hanno chiuso al traffico un tratto di strada e hanno creato un luogo di ritrovo per bambini, ragazzi e persone d’ogni età", spiega Giovanni Del Fabbro, che lavora nel bar lungo la via. L’intervento piace a buona parte dei residenti, ma c’è chi evidenzia le potenziali problematiche: "La piazzetta porterà più vita nel quartiere - osserva Carla Marini, madre di un bambino che frequenta le elementari in via de Nicola - Speriamo solo che le persone si ricorderanno di buttare i rifiuti e che a nessuno venga in mente di vandalizzarla. Come spesso accade in altre piazze di Milano". Thomas Fox