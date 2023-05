Il ministro al Mufoco, museo sulla rampa di lancio

"Dopo la visita lo scorso febbraio del sottosegretario di Stato Lucia Borgonzoni è stato compiuto un altro passo verso il riconoscimento della centralità del Mufoco come istituzione di valore nazionale dedicata alla fotografia". Il presidente Davide Rondoni ha accolto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano nell’ambito di un percorso che vuole portare alla definizione del polo a museo nazionale. "Siamo consapevoli del valore di tale impegno a cui ci dedichiamo con passione umiltà e studio. La prossima mostra alle Scuderie del Quirinale in collaborazione con la Fondazione Alinari conferma il Mufoco come punto di riferimento dell’arte e della fotografia", ha sottolineato Rondoni. Il ministro, con l’assessore regionale Francesca Caruso, ha visitato il Mufoco, il resto di Villa Ghirlanda e la scuola civica di musica. La.La.