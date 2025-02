Il Giorno e Vanity Fair. Fatti, costume, società: l’informazione moderna

Un’opportunità unica per conoscere i grandi fatti internazionali e i protagonisti della cronaca nazionale e delle nostre città, ma anche per puntare i riflettori su come sta cambiando il nostro modo di vivere, sull’evoluzione del costume e sui grandi personaggi di moda, attualità e spettacolo. È il senso dell’importante progetto di collaborazione tra il nostro giornale e il settimanale Vanity Fair. Ogni martedì, per tutto il 2025, sarà possibile acquistare in edicola Il Giorno e Vanity Fair insieme a solo 1,60 euro. Un’occasione riservata ai lettori delle province di Lodi, Pavia, Cremona, Sondrio e Lecco che avranno così l’opportunità di sfogliare una delle riviste più iconiche del panorama editoriale internazionale, nata negli Stati Uniti e pubblicata dall’editore Condé Nast anche in diverse edizioni locali, tra cui quella italiana, lanciata nel 2003 e diretta dal 2018 da Simone Marchetti. Un progetto ambizioso che vede partner il nostro giornale, testata dal solido e storico radicamento territoriale e oggi in grado di rispondere alle più moderne sfide dell’informazione grazie alla capacità di saper integrare l’offerta della carta stampata con quella di Internet e del network digitale del nostro gruppo editoriale. L’altro protagonista è appunto Vanity Fair, che si rivolge a un pubblico giovaneadulto, curioso e attento ai trend, prevalentemente femminile, ma non esclusivamente, che desidera rimanere informato sulle ultime novità del mondo dello spettacolo, dell’arte, della politica e del lifestyle. Il magazine si distingue per il suo approccio unico che sa dosare sapientemente attualità, cultura, moda e intrattenimento, con un focus particolare sulle personalità che segnano il nostro tempo, distinguendosi anche per il suo impegno su temi sociali come i diritti delle donne, l’uguaglianza di genere e la sostenibilità.

Nel nuovo numero copertina per Ornella Vanoni e Mahmood, ritratti dall’artista Francesco Vezzoli in un artwork realizzato in esclusiva per Vanity Fair. "Una copertina, un’immagine che sono simbolo di tenerezza, di amicizia, di dialogo e di empatia" spiega Vezzoli. "In voi due abbiamo percepito il sentimento di cui tutti abbiamo bisogno: un sentimento liberato dalla sessualità e dal potere; un amore di chi riconosce una parte di sé nell’altro e viceversa" aggiunge. I due cantanti sono reduci dal successo internazionale di Sant’allegria, canzone pubblicata originariamente nell’album Argilla del 1997, ritornata l’estate scorsa grazie al remix di Jack Sani e interpretata dai due artisti in diretta tv. Vanity ha incontrato Vezzoli, Vanoni e Mahmood per parlare "di passione, di tenerezza, di impegno e del valore del dialogo e dell’ascolto in un momento dominato solo dal potere e dal culto del più forte" si legge nella presentazione dell’intervista.