Il film degli studenti sulle relazioni umane

Il cinema incontra la scuola all’Istituto tecnico Falcone-Righi. Gli studenti hanno partecipato a un progetto, a cura del collettivo di artisti Liberi Svincoli e promosso dal Ministero attraverso il Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, realizzando un cortometraggio e un documentario. Guidati dagli esperti Cristina Maurelli e Carlo Concina, autori e registi, i ragazzi hanno costruito, attraverso una narrazione originale, una storia per raccontare l’importanza delle relazioni umane. Per farlo, hanno incontrato anche gli ospiti dell’Istituto Sacra Famiglia, attraverso un costruttivo scambio tra generazioni che i giovani sono stati capaci di trasmettere nelle riprese. Gli studenti hanno realizzato un "video partecipativo", attraverso il metodo cosiddetto "Pvcode": hanno ideato, scritto, interpretato e girato ogni scena del film collettivo, diventando protagonisti dell’intera filiera cinematografica, apprendendo le singole tecniche. "Un’esperienza emozionante - commentano i docenti che hanno preso parte all’iniziativa - i ragazzi si sono messi in gioco e relazionarsi con gli ospiti di Sacra Famiglia ha consentito di dare al progetto un grande valore educativo e umano". Fr.Gr.