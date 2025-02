Il dispensario farmaceutico estende l’apertura a Linate

Il dispensario farmaceutico di Linate, gestito dalla Azienda speciale farmacie comunali di Peschiera, ha esteso il proprio orario di apertura aggiungendo il giovedì pomeriggio, per offrire maggiori servizi alla comunità locale. Questa iniziativa si inserisce in un progetto più ampio di vicinanza ai cittadini, in un quartiere che conta circa mille abitanti e pochi altri punti di riferimento.

Per celebrare questo importante passo, la farmacia offrirà uno sconto del 15% su tutti i prodotti da banco fino al 13 marzo 2025. Inoltre, per ogni acquisto di 30 euro, i clienti riceveranno un buono sconto di 5 euro, da utilizzare tra il 17 marzo e il 16 aprile 2025, sempre sui prodotti da banco.

Il presidente del consiglio di amministrazione, Marco Dazzo, ha sottolineato l’importanza del dispensario farmaceutico, che rappresenta un pilastro per la frazione: "Linate è una realtà molto viva – ha dichiarato –, con due importanti realtà associative come la Pro Peschiera Borromeo e il Comitato per Linate. Vogliamo costruire una sinergia con queste associazioni. Il primo passo è stato stipulare una convenzione che garantirà a tutti gli iscritti, per sempre, il 10% di sconto sui prodotti da banco".

V.G.