Il degrado di Gabrio Rosa: "In piazza droga e bivacchi. Non possiamo più viverla"

Il titolare di un mini market raccoglie cumuli di immondizia davanti al negozio. A due passi, un ragazzo ferma i passanti per vendere il fumo. Basta poco per accorgersi del degrado che pervade piazzale Gabrio Rosa, a pochi passi da piazzale Corvetto, in una zona ad alta presenza di stranieri e case popolari. Qui i rifiuti sono dappertutto: bottiglie, lattine e bicchieri sulle panchine, fuori dai cestini, persino nell’area giochi. "Il degrado è totale: non possiamo più vivere la piazza", commenta Maria Vecchi, che abita vicino. "Di notte spacciano e bevono, e qualche clochard dorme sotto la fontana". I residenti non ne possono più: "Mi importunano di continuo con urla e fischi", racconta Angela Di Maggio. "Sullo scivolo una bimba ha trovato una pallina di coca e se la stava per mettere in bocca". Neanche le numerose pattuglie e unità della cinofila hanno migliorato la situazione: "I controlli li fanno la mattina, quando non c’è nessuno. È solo pubblicità", conclude Angela. A inizio ottobre una festa ha riempito la piazza di musica, danze, laboratori, attività per bambini e adulti. Ma, ancora una volta, nulla è cambiato.

Thomas Fox