Il data center a Melegnano. Completato il primo lotto

Prosegue l’avanzata dei data center nel Sud-Est Milanese. A Melegnano è stato completato il primo dei 4 lotti che andranno a comporre la struttura per la gestione dei dati informatici, in fase di realizzazione nella zona industriale della città, in via Carpiano. L’intervento è ad opera del colosso americano Vantage. Sta così prendendo forma il programma urbanistico destinato a cambiare il volto dell’ex Bertarella, un’area di 123mila metri quadrati, un tempo agricola, ricompresa tra l’A1 e la linea ferroviaria dell’alta velocità.

I lavori procedono a ritmi sostenuti con un cantiere che arriva ad impiegare fino a 500 persone; ultimato il primo comparto, il secondo è in fase di realizzazione. I quattro edifici del futuro insediamento informatico saranno supportati da una centrale elettrica costruita da Terna, mentre l’area circostante verrà riorganizzata anche attraverso un ripensamento della viabilità. Prevista una rotatoria all’incrocio tra via Carpiano e viale Repubblica, in sostituzione dell’attuale semaforo. Non solo. Gli accordi tra Vantage e il Comune prevedono la realizzazione del progetto "Scuole verdi", che porterà piantumazioni e opere di restyling nei cortili dei 6 plessi comunali di Melegnano.

A Segrate un data center sorgerà sull’ex Cise di Redecesio, un’area dove un tempo si svolgevano ricerche sul nucleare. Il sito, di 7,5 ettari, è rimasto in disuso per decenni e ora verrà riqualificato con la costruzione di un centro per l’archiviazione e la gestione dei flussi informatici. Prevista la costruzione di un solo edificio, di tre piani, esteso su 9mila metri quadrati. L’operazione è in capo a CyrusOne; è in corso l’iter tecnico-burocratico per l’analisi del progetto. A compensazione, l’operatore ha ceduto al Comune di Segrate il Golfo agricolo, un’area verde di 660mila metri quadrati che in questo modo è stata acquisita a patrimonio collettivo. Tra le opere compensative figurano anche la riqualificazione di via delle Regioni, con la costruzione di una bretellina pensata per spostare il traffico fuori dall’abitato, e il posizionamento di pannelli fotovoltaici sugli edifici pubblici. A differenza di quello di Melegnano, l’intervento di Segrate non prevede consumo di suolo poiché va a innestarsi su un’area già precedentemente edificata.

La stessa filosofia, ossia consumo di suolo pari a zero, è alla base del data center della Microsoft, in fase di costruzione a Peschiera Borromeo, sui terreni dell’ex Postalmarket, nella frazione di San Bovio. È in corso la demolizione degli edifici pre-esistenti, per fare spazio al nuovo impianto.