Il Comune punta sui podcast. Droga, alcol, gioco d’azzardo sette storie vere per riflettere

Sette storie vere per indagare il mondo delle dipendenze, dall’alcol alla droga fino al gioco d’azzardo. Il Comune di San Donato sbarca nel mondo dei podcast con la serie "Indipendenze", un insieme di episodi pensati per spingere a una riflessione. Disponibili sulle piattaforme Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e Spreaker, i contenuti web sono a cura del blogger Mattia Tortelli. Le prime tre storie, uscite il 15 marzo, raccontano le vicende di Manuela e Margherita, Valerio, Pietro e Alessandra, che condividono la loro esperienza con la tossicodipendenza. Altri due episodi, dedicati all’alcolismo, saranno rilasciati il 22 marzo e proporranno le storie di Alessandra e Olga. L’ultimo appuntamento, il 29 marzo, sarà con le testimonianze di Filippo ed Elisabetta, che spiegheranno la loro esperienza col gioco d’azzardo. Per ascoltare i racconti è sufficiente ricercare all’interno delle piattaforme la parola "Indipendenze". I podcast rappresentano la prosecuzione di un ciclo di conferenze avviato lo scorso autunno e dedicato proprio ai temi della droga, dell’alcol e della ludopatia. "Col ciclo (In)dipendenze si permette a chi ascolta di entrare in contatto con le storie di chi ha accettato di raccontarsi in prima persona - osserva l’assessore al Welfare Francesca Micheli -. I racconti permettono di capire che nessuno è irrecuperabile, che è importante che i familiari intercettino i primi segnali di vulnerabilità, che la dipendenza è una malattia e non una colpa. Il desiderio è che con lo strumento dei podcast si possa raggiungere le famiglie, superando anche i confini della nostra città, e si arrivi laddove c’è bisogno di speranza". A.Z.