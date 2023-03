Il centrodestra svela il nome È Iannotta, medico di base

Centrodestra diviso? "No. Il centrodestra, e il suo candidato, sono uniti, e sono qui". Mesi di voci e riserbo, ed ecco dunque il candidato di Fratelli d’Italia, Lega Nord e Forza Italia: è Fabio Iannotta, 62 enne, gorgonzolese di nascita, per oltre trent’anni medico di base e ginecologo in città. La sua candidatura era nell’aria da tempo. È stata formalizzata l’altra sera in una conferenza stampa alla presenza dei politici locali, del neo assessore regionale Franco Lucente e, sul comunicato ufficiale, con benedizione di Sandro Sisler, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia a Milano, di Eugenio Zoffili coordinatore provinciale del Carroccio, di Graziano Musella, commissario provinciale milanese di Forza Italia. "Centrodestra qui, unito, e deciso a strappare la città dalle sabbie mobili in cui da troppo tempo la tiene il centrosinistra - così all’unisono. Le priorità iniziano per "S": sicurezza, salute, sviluppo. A presentare Iannotta, con Lucente, i politici locali Marco Pisoni e Giorgio Greci (Lega), Pietro Ventola e Vito De Santis, Fdi, Filippo Porta e Alberto Villa, Forza Italia. Il candidato. "Ringrazio tutti e sono pronto. Inesperto politicamente? È la mia forza. Io credo contino le capacità. Per tutta la vita sono stato non solo medico, ma persona vicina ai miei pazienti. E sono convinto che un sindaco debba essere accanto ai suoi cittadini nella stessa maniera". M.A.