Il caso dei parcheggi. È scontro politico: "Noi siamo sereni" ma l’opposizione attacca

L’indagine sui parcheggi del Comune di Assago arroventa il clima politico a pochi mesi dalle elezioni amministrative previste per la prossima primavera. L’"opaca" gestione dei parcheggi di servizio al Forum di Assago a alla metropolitana del Comune di Assago, ha portato a due misure cautelari a carico di due gestori, accusati di aver messo in piedi un giro di ticket falsi. Nella vicenda è indagato per "turbativa d’asta" relativamente ad alcuni appalti risultati ad "affidamento diretto" anche il vicesindaco Mario Burgazzi. La sua posizione è emersa a margine delle indagini ed è al vaglio della Procura. Sul caso parcheggi il sindaco di Assago Lara Carano garantisce sull’operato di tutta la giunta. "Tutta l’Amministrazione comunale è serena e attende fiduciosa gli accertamenti su fatti e responsabilità, da parte della magistratura che gode della nostra massima stima". Ma è dall’opposizione che arrivano richieste di chiarimenti. Per domenica i consiglieri comunali del Movimento 5 stelle della lista "Cittadini per Assago" di area Pd stanno organizzando un presidio della legalità davanti al Comune. Ed è stata anche formalizzata la richiesta di consiglio comunale straordinario al presidente del consiglio comunale Graziano Musella. "A latere dell’inchiesta, risulta aperto un filone che vede coinvolto in qualità di indagato il vicesindaco Mario Burgazzi, in relazione ad alcuni non meglio precisati appalti in relazione ai quali viene imputato il reato di turbativa d’asta.

Ritenuto che le gravi violazioni alla base delle indagini della Procura di Milano presentano risvolti di carattere penale che ledono l’immagine e l’onorabilità del nostro Ente, l’Amministrazione comunale deve fare subito tutti i passi nei confronti dei soggetti coinvolti al fine di tutelare gli interessi dell’ente stesso - spiegano i consiglieri comunali Domenico Raimondo, Simona Piccolo e Roberto Murolo -. Inoltre chiediamo l’immediata e urgente convocazione del consiglio comunale con all’ordine del giorno una relazione del sindaco, l’istituzione di una commissione d’inchiesta finalizzata all’accertamento della regolarità e la costituzione di parte civile del Comune nei confronti di tutti i soggetti coinvolti, nell’ipotesi in cui le indagini in atto dovessero sfociare nel rinvio a giudizio".