Il cabaret di Flavio Oreglio inaugura la stagione teatrale

Torna la stagione teatrale di Cineteca Milano Metropolis in collaborazione con il Teatro della Cooperativa: sette diversi spettacoli, il primo appuntamento è stasera alle 20,45 con “Alla ricerca del cabaret perduto“ di e con Flavio Oreglio. Lunedì 11 dicembre “Il rumore del silenzio“ con Laura Curino e Renato, che mettono in scena il testo finalista al 55esimo Premio Riccione per il Teatro sulla bomba nella Banca dell’Agricoltura di piazza Fontana. Lunedì 22 gennaio “Odio gli indifferenti. Che Paese saremmo se si rispettasse la Costituzione“ vedranno Giulio Cavalli e Luigi De Magistris. Lunedì 19 febbraio Simone Tudda sarà sul palco con “Nell’occhio del labirinto. Apologia di Enzo Tortora“, scritto e diretto da Chicco Dossi. Lunedì 18 marzo Antonello Taurino con “Trovata una sega!“ racconta Livorno, Modigliani e "lo scherzo del secolo" dell’estate 1984. Lunedì 15 aprile Ippolita Baldini in “Mia mamma è una marchesa“, lunedì 13 maggio “Coppia aperta, quasi spalancata“ di Dario Fo e Franca Rame, con Alessandra Faiella e Valerio Bongiorno, regia di Renato Sarti.