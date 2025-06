Il bebè in arrivo panico nell’auto. Genitori “scortati”

Mohamed Islam ha rischiato di nascere in macchina e non all’ospedale di Melzo dove i suoi genitori erano diretti, dopo le doglie della mamma. Ma non avevano fatto i conti con il traffico sulla Cassanese, ad accelerare il viaggio ci ha pensato una pattuglia della polizia locale di Pioltello di passaggio, che, capito il pericolo, ha scortato l’auto della coppia fino al Santa Maria delle Stelle, dove il bambino ha visto la luce. Dopo il rientro a casa, gli agenti hanno voluto conoscerlo personalmente e congratularsi con la famiglia. "Benvenuto, piccolo pioltellese", hanno detti i vigili al dolcissimo batuffolo in braccio al papà.

Bar.Cal.